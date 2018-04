Sprzedaż produktów dla branży HoReCa

Jeśli prowadzimy sklep internetowy, w którym można zakupić profesjonalny sprzęt dla branży HoReCa, warto wiedzieć, w jaki sposób przekonać właścicieli hoteli, restauracji, kawiarni czy barów do zakupu naszych produktów. Ostatecznym argumentem, mającym ogromny wpływ na sprzedaż jest właśnie opis produktu. To on pełni rolę wirtualnego sprzedawcy i za pomocą specjalnych technik sprzedażowych zachęca klienta do zakupu sprzętu. Zobacz, jak napisać dobre opisy produktów z branży HoReCa.

Jak powinny wyglądać dobre opisy produktów z branży HoReCa?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, dobry opis produktu powinien zastąpić sprzedawcę, którego spotykamy w stacjonarnym sklepie. Aby skutecznie przekonał on klienta do zakupu, warto skorzystać ze znanych w sprzedaży technik. Jedną z nich jest język korzyści, który jest skutecznym narzędziem, działającym na indywidualne potrzeby konsumentów. Jak go odpowiednio wykorzystać?

Język korzyści to strategia oparta na modelu Cecha -> Zaleta -> Korzyść. Najpierw do danej cechy produktu dodajemy wynikającą z niego zaletę. Na tej podstawie formułujemy korzyści, jakie da klientowi zakup. Ważne, aby były do niego jak najbardziej dopasowane - to właśnie indywidualność przekazu sprawia, że jest on tak skuteczny. Z tego powodu pamiętajmy, aby jasno wyodrębnić grupę docelową, której będziemy sprzedawać nasze produkty. Dzięki temu dowiemy się, jakie argumenty działają najlepiej.

Nasi klienci z pewnością docenią dane techniczne, ale na pierwszym miejscu skupmy się na ich wyobraźni. Opisy produktów z branży HoReCa powinny odwoływać się do konkretnych przykładów z życia. Jak to zrobić? Opiszmy sytuację, w której klient przytulnej kawiarni docenia doskonały smak kawy zaparzonej w profesjonalnym ekspresie, znajdującym się w naszej ofercie. Zwróćmy uwagę na to, że zakup sprzętu w naszym sklepie spowoduje, że przytoczony miłośnik kawy bardzo chętnie wróci po kolejne doskonałe espresso. Tym samym potrzebę zadowolenia klienta przekujemy w chęć zakupienia naszych produktów.

Wartym zwrócenia uwagi elementem jest też sposób, w jaki pozycjonujemy nasze produkty. Pamiętajmy, że naszymi klientami są przedsiębiorcy, którzy szukają profesjonalnego sprzętu. Dlatego dobrym pomysłem jest podkreślanie solidności i wysokiej jakości dostępnych w naszym sklepie produktów.

Opisy produktów z branży HoReCa a SEO

Stworzone przez nas opisy produktów mogą być przydatne także w procesie pozycjonowania naszego sklepu internetowego. Jeśli zadbamy o to, aby każdy opis był unikalny i nasycony odpowiednimi słowami kluczowymi, otrzymamy treść, do której kierować będą się klienci, poszukujący danego sprzętu w wyszukiwarkach internetowych. Zadbanie o działania SEO ma ogromny wpływ na ruch użytkowników w naszym sklepie, a opisy produktów są jednym z elementów, które go generują. Warto o tym pamiętać i zadbać o swoją widoczność w sieci.

Pamiętaj, że jeśli szukasz pomocy w pisaniu, możesz zgłosić się do agencji marketingowej Conture z Poznania. Stworzymy dla Ciebie skuteczne i dobre opisy produktów z branży HoReCa.