W tym artykule pokażemy jak pisać dobre teksty na stronę internetową, które wzbudzą zainteresowanie odbiorców. Oto kilka przydatnych rad.

Prosty język i krótkie zdania – jakie komunikaty stosować do odbiorcy?

Internet to miejsce, w którym czas płynie bardzo szybko. Internauci w zawrotnym tempie przeczesują strony internetowe w poszukiwaniu konkretnych, potrzebnych im informacji. Bardzo często czytany artykuł oceniają pobieżnie, rzucając okiem tylko na jego najważniejsze elementy. Z tego powodu warto wykorzystywać duże, chwytliwe nagłówki, które przyciągną wzrok czytelników i wskażą im, co dokładnie znajdą w danym akapicie. Co do samego tekstu: powinien on być napisany przy pomocy prostego języka i krótkich zdań. Nie możemy pozwolić, aby nasz odbiorca stracił zainteresowanie i zrezygnował z dalszego czytania. Postarajmy się, aby nasz przekaz był dla niego zrozumiały, zwięzły i przydatny.

Jak pisać dobre teksty na stronę internetową?

Jeśli możemy sobie na to pozwolić, spróbujmy pisać nasze teksty w drugiej osobie liczby pojedynczej. Taki zabieg zdecydowanie przybliży nas do naszych odbiorców – zbudujemy z nimi wyjątkową relację. Staniemy się kimś godnym zaufania, co zwiększy naszą wiarygodność w oczach czytelników.

