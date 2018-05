Traktowanie content marketingu jako jednorazowego działania

Błędy w content marketingu często biorą się z tego, że wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę jest idea marketingu treści. Traktują ją jako jednorazowe działanie, które przynosi natychmiastowe wyniki. Prawda jest jednak taka, że napisanie jednego czy dwóch tekstów nie jest jeszcze content marketingiem. Dlaczego?

Content marketing to długotrwały proces, którego wdrożenie powinno zostać zaplanowane ze sporym wyprzedzeniem. Polega on na ciągłym dostarczaniu interesujących treści, dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz bieżącym monitorowaniu potrzeb odbiorców. Skutki wykorzystywania tej strategii są odroczone w czasie - przekonamy się o nich dopiero po kilku miesiącach regularnego dostarczania treści. Nie można o tym zapominać, gdyż z tego powodu wiele osób rezygnuje z wykorzystywania content marketingu w swojej działalności, uważając, że nie przynosi on żadnych korzyści.

Pamiętajmy, aby przed rozpoczęciem przygody z content marketingiem, ustalić nasze cele i strategię. Zastanówmy się:

jakiego rodzaju treści będziemy tworzyć?

za pomocą jakich kanałów będa one dostarczane?

z jaką częstotliwością będziemy je publikować?

do kogo będziemy kierować nasz przekaz?

jakiego ruchu na naszej stronie oczekujemy?

Warto także skorzystać z narzędzi do mierzenia skuteczności content marketingu. Pozwolą nam one korygować ewentualne błędy i wprowadzać poprawki.

