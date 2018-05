To, w jaki sposób korzystamy z internetu na telefonach, znacząco różni się od tego, jak wygląda to na komputerach stacjonarnych i laptopach. Smartfony to urządzenia, do których często zaglądamy w biegu. Oczekujemy wtedy szybkiego dostępu do informacji, a wszystko, co chociaż trochę straci naszą uwagę, jest momentalnie pomijane. Z tego powodu, podczas tworzenia treści, powinno uwzględniać się urządzenia mobilne. Zobacz, jak skutecznie trafiać do odbiorców mobilnych i jak projektować zawartość, która pojawi się na ekranach smartfonów.

Jak skutecznie trafiać do odbiorców mobilnych? Oto sprawdzone sposoby!

Tworzenie treści na urządzenia mobilne powinno uwzględniać sposób, w jaki z nich korzystamy. Warto mieć na uwadze podstawową cechę smartfonów – mobilność. Telefon często wyciągamy w trakcie bezczynności, np. podczas stania w kolejce, czekania na tramwaj czy nudzenia się na nieudanej imprezie. W połączeniu z natłokiem informacji dostępnych w sieci, bardzo ciężko jest zainteresować mobilnego odbiorcę naszymi treściami.

Warto pamiętać o tym, że smartfony są często wykorzystywane w konkretnych sytuacjach. Gdy jesteśmy poza domem, a szybko potrzebujemy znaleźć potrzebne informacje, zrobimy to właśnie za pomocą telefonu, zwyczajnie wpisując zapytanie do wyszukiwarki. To dobry moment na to, aby przeanalizować czego taki użytkownik poszukuje i w jaki sposób odpowiedzieć na jego problem.

Mając na uwadze różnice między desktopami i laptopami, a smartfonami, przekonajmy się jakie są najlepsze sposoby na przyciągnięcie i utrzymanie uwagi naszego mobilnego czytelnika.

