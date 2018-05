Gigant z Mountain View cały czas stara się ulepszać swój produkt. Aktualizacje algorytmów wyszukiwarki Google to w zasadzie norma - firma twierdzi, że są przeprowadzane praktycznie codziennie. Kilka w razy roku pojawiają się poprawki tzw. głównego algorytmu (core algorithm), które potrafią zatrząść pozycjami wielu witryn i zmienić sposób, w jaki podchodzi się do pozycjonowania strony. Zobacz, jak wyglądała aktualizacja algorytmu Google w marcu oraz kwietniu 2018. Za ich sprawą spora część witryn odnotowała widoczne zmiany w swoich pozycjach.

Aktualizacja algorytmu Google - marzec 2018

Aktualizacja została oficjalnie potwierdzona przez Google 12 marca. Czego dotyczyła? Firma nie podała konkretnych informacji, ale według analizy Charlesa Floate, specjalisty SEO, w dużej mierze pozytywnie wpłynęła na widoczność stron związanych z e-commerce. Z drugiej strony spadki pozycji zaliczyły strony-wizytówki, charakteryzujące się niewielką ilością treści.

Analiza dokonana przez serwis Rocketmill.co.uk pokazała, że w przypadku rynku brytyjskiego swoje pozycje straciły strony internetowe popularnych tabloidów, takich jak The Sun czy the Mirror. Być może oznacza to kolejny krok Google’a w walce z fake newsami i clickbaitami, które są wykorzystywane przez brukowce. Jednocześnie witryny prezentujące dziennikarstwo wysokiej jakości poprawiły swoją widoczność.

Strony, które skupiły się na długofalowych działaniach content marketingowych utrzymały swoje pozycje. To kolejne potwierdzenie tego, że roboty Google biorą pod uwagę wysokiej jakości treść. Z tego powodu regularne dostarczanie interesującej zawartości może przynieść wiele korzyści w dłuższej perspektywie czasu.

Aktualizacja algorytmu Google - kwiecień 2018

Wieczorem 20 kwietnia pojawiła się oficjalna informacja o aktualizacji głównego algorytmu Google. Kolejne zawirowania w wynikach pojawiły się 25 i 26 kwietnia. Co warte zauważenia, podczas tej aktualizacji strony, które ucierpiały w marcowych poprawkach, odzyskały część straconych wyników (m.in The Mirror i Daily Express), jednak nie osiągnęły poziomów z lutego. Eksperci RocketMill.co.uk twierdzą jasno: nadal kluczem do wysokich pozycji w wyszukiwarce jest dbałość o wysokiej jakości treść, korzystanie z wartościowych linków oraz odpowiednia, techniczna podbudowa witryny, związana z user experience.

Jeśli szukasz specjalistów, którzy pomogą Ci w tworzeniu wartościowej i angażującej treści, zgłoś się do nas! Agencja marketingowa Conture z Poznania pomoże Ci w zwiększeniu Twojej widoczności w sieci.