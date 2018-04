Media społecznościowe w branży gastronomicznej - od czego zacząć?

Jesteśmy właścicielami lokalu i chcemy zaistnieć w sieci. Jak się do tego zabrać? Jednym z naszych pierwszych wyzwań będzie wyróżnienie się spośród konkurencji. Jeśli pokażemy coś, czego nikt jeszcze nie widział, z pewnością w naszych drzwiach pojawi się wielu klientów, kierowanych czystą ciekawością. Jak ich w takim razie do tego zachęcić? Może być to ciekawy wygląd potrawy, niecodzienny wystrój lokalu czy unikatowy składnik. Ważne, aby odpowiednio zakomunikować to w mediach społecznościowych. Stwórzmy post prezentujący naszą wyjątkowość i opatrzmy go wysokiej jakości zdjęciem i ciekawym opisem. Jeśli nasz pomysł na wyróżnienie się zadziała, możemy liczyć na marketing wirusowy - ludzie będą udostępniać nasz wpis swoim znajomym, dzięki czemu szybko trafimy do świadomości wielu klientów.







Jak pobudzić wyobraźnię odbiorców za pomocą zdjęć i opisów?

Podstawowym atutem, który dają media społecznościowe w branży gastronomicznej są zdjęcia, a wiadomo, że nic tak nie zachęca do odwiedzenia danego lokalu, jak odpowiednio przygotowane zdjęcie jedzenia, wraz z pobudzającym wyobraźnie opisem. Zadbajmy o to, aby każda potrawa, która będzie fotografowana, mogła poszczycić się apetycznym wyglądem. Nie bez przyczyny sieci takie jak KFC czy McDonald’s posiadają zespoły specjalistów, którzy zajmują się tylko fotografowaniem produktów - wiele rzeczy kupujemy oczami, a w szczególności ma to miejsce w przypadku jedzenia.

Cały artykuł przeczytasz TUTAJ