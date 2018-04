Konwersja - co się na nią składa?

Konwersja to pożądane przez nas działania użytkownika, które najczęściej przyniosą nam jakiś zysk. W związku z tym, w zależności od rodzaju strony internetowej, to co kryje się pod pojęciem konwersji może się różnić. Wśród najpopularniejszych akcji, traktowanych jako konwersja, możemy wyróżnić:

dokonanie zakupu

zapisanie się do newslettera

wysłanie zapytania

rejestracja nowego konta

kliknięcie w baner reklamowy

wypełnienie formularza

obejrzenie zamieszczonego na stronie filmu

pobranie pliku

wysłuchanie podcastu

Konwersja jest powiązana z celem istnienia danej strony internetowej. Dla sklepu internetowego najważniejsze będzie dokonanie przez użytkownika zakupu. Dla firmy prowadzącej na swojej witrynie specjalny konkurs - wypełnienie formularza. Bloger, znany ze swoich podcastów, najbardziej liczyć będzie na ich odsłuchanie i ewentualne zapisanie się do newslettera, w którym będzie informować o nowym odcinku.

Warto pamiętać, że użytkownik na naszej stronie może wykonać wiele akcji, które nazwiemy konwersją. Jeśli w odpowiedni sposób ją zmierzymy, dowiemy się jak efektywna jest nasza witryna i czy skutecznie spełnia cele, które założyliśmy przy jej tworzeniu. W jaki sposób to zrobić?

Konwersja - jak ją mierzyć?

Do mierzenia konwersji możemy wykorzystać współczynnik konwersji. Pokazuje on liczbę konwersji w przeliczeniu na liczbę wszystkich użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę. Krótko mówiąc, jest to procent naszych odbiorców, którzy po wejściu na witrynę wykonali pożądaną przez nas akcję. Jeśli w ciągu miesiąca na 10000 unikalnych użytkowników tylko 130 zrealizowało postawiony przez nas cel, współczynnik konwersji wyniesie 1,3%.

Współczynnik konwersji to wskaźnik, który informuje, czy nasza strona internetowa realizuje swój cel. W przypadku, gdy na naszej witrynie wiele działań traktujemy jako konwersje, powinniśmy osobno dla każdego z nich wyznaczać współczynnik konwersji - wtedy właśnie będzie on najbardziej miarodajny.

Konwersja - czy jest ona ważna?

Współczynnik konwersji to jeden z najważniejszych wskaźników mówiących o efektywności i skuteczności naszej witryny. Wyznaczenie właściwych celów konwersji oraz odpowiednie monitorowanie współczynnika może przynieść znaczące zyski. Narzędzia, takie jak np. Google Analytics, udostępniają nam mnóstwo danych, które po przeanalizowaniu mogą dostarczyć odpowiedzi, dlaczego, mimo ogromnego ruchu na naszej stronie, nikt nie podejmuje pożądanych przez nas działań. Dzięki temu możemy wprowadzić rozwiązania, które znacząco zwiększą aktywność użytkowników.

