Grupa docelowa - jak ją określić?

Z każdym razem, gdy tworzymy jakiś przekaz, musimy mieć na uwadze do kogo będzie on skierowany. Do grupy 40 letnich kobiet na stanowiskach menadżerskich zwrócimy się w inny sposób, niż do świeżo upieczonych studentów, rozpoczynających swoją przygodę na uczelni wyższej. Właściwe określenie tego, kto jest naszym odbiorcą jest kluczowe, aby komunikat był skuteczny. Nie możemy pozwolić na to, aby osoba czytająca nasz tekst, czuła pewien dyskomfort i nie do końca rozumiała język, którym się posługujemy. Z tego powodu, jeszcze przed przystąpieniem do tworzenia przekazu, powinniśmy zastanowić się jaka jest nasza grupa docelowa. Oto, krótki poradnik, który pokaże, w jaki sposób można ją określić. Zaczniemy od stworzenia persony.