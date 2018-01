Treści wideo są obecnie jedną z najpopularniejszych form komunikacji z odbiorcami. Mimo iż konsumenci są wyraźnie zmęczeni klasycznymi spotami reklamowymi, których dostarcza im w ogromnych dawkach telewizja, to chętnie oglądają różnego rodzaju treści wideo w internecie. W ciągu jednej sekundy na portalu YouTube przybywa aż 72345 nowych odtworzeń filmików. Ta liczba pokazuje doskonale, jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju materiały wideo, dostarczane zarówno przez konta prywatne, jak i firmowe vlogi oraz treści od szerokiej grupy influencerów. Według prognoz podawanych w raporcie Perspektywy Rozwojowe Reklamy Online w Polsce 2017- 2018, pod koniec 2018 roku materiały wideo będą stanowiły 80% treści w internecie. Wśród form wideo, wykorzystywanych przez firmy, najprawdopodobniej najczęściej używane będą vlogi i webinary, czyli wideo szkolenia i wykłady dotyczące konkretnego zagadnienia.

Klasyczne blogi firmowe - czy nadal warto je prowadzić?



Jeśli ze względu na powyższe dane zastanawiasz się, czy warto prowadzić tradycyjnego bloga firmowego, to odpowiedź jest bardzo prosta i brzmi: oczywiście, że tak. Statystyki podawane przez IAB Polska nie oznaczają, że treść pisana w sieci kompletnie zaniknie. Zgodnie z trendami na rok 2018 można spodziewać się reaktywacji blogów firmowych i ich bardziej regularnego prowadzenia. Artykuły blogowe nadal są bardzo chętnie czytane przez klientów, którzy poszukują w nich ciekawych i wartościowych informacji na temat branży, produktów i usług. Ważne jest jednak, aby każdy artykuł na bloga posiadał odpowiednią oprawę graficzną. Sam tekst może wydawać się suchy i mało atrakcyjny, dlatego warto urozmaicić go Infografikami, wykresami i zdjęciami nawiązującymi do tematu. Przyciągają one uwagę i często przeważają szalę w podejmowaniu decyzji o tym, czy warto zapoznać się z danym artykułem.

Ogromnym atutem treści pisanej jest możliwość lepszego i łatwiejszego wypozycjonowania strony w porównaniu do materiałów wideo. Dzięki regularnemu prowadzeniu bloga firmowego, zamieszczeniu na nim ciekawych i przyciągających uwagę wpisów oraz używaniu odpowiednich fraz kluczowych popularność Twojej strony ma szansę bardzo wzrosnąć. Jeśli oferowany przez Ciebie content w formie słowa pisanego będzie dostarczał ciekawych informacji, to masz szansę w prosty sposób zwiększyć zainteresowanie swoimi produktami i usługami.

Jedno nie wyklucza drugiego, czyli jak to połączyć?

Prowadzenie klasycznego bloga pisanego nie wyklucza posiadania vloga i odwrotnie. Bardzo dobrym pomysłem jest połączenie tych dwóch metod przekazywania wartościowej treści konsumentom. Content marketing się rozwija i nie możesz pozostawać w tyle. Zamiast ciekawych infografik i zdjęć możesz śmiało zamieszczać w swoich artykułach blogowych ciekawe filmy wideo związane z danym tematem. Mogą być to treści przygotowane specjalnie na potrzeby Twojego bloga firmowego lub powiązane i wartościowe treści znalezione w internecie, pasujące do tematyki artykułu.



Korzystanie z jednej formy przekazywania informacji nie wyklucza używania też drugiego sposobu komunikowania się z odbiorcami. W content marketingu warto łączyć różne formy wypowiedzi. Dlatego na swoim blogu firmowym śmiało możesz umieszczać ciekawe artykuły, odpowiednio zoptymalizowane pod SEO oraz dodawać do nich interesujące filmy wideo, takie jak webinary, krótkie spoty reklamowe i inne wartościowe treści wizualne, które dostarczą Twoim odbiorcom możliwie jak najwięcej informacji i przyciągną ich uwagę. W przypadku jednej i drugiej treści bardzo istotne jest, aby była powiązana z branżą firmy, jej usługami i produktami. Należy jednak pamiętać, że zarówno w przypadku treści pisanych, jak i treści wideo bardzo istotne jest nie skupianie się tylko i wyłącznie na reklamie i zachwalaniu działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim przekazywanie odbiorcom wartościowych informacji.