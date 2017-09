Dlaczego warto tworzyć kreatywne ogłoszenia o pracę?

skoro o nich mowa, warto wyróżnić tu właśnie pomysłowość. Ogłoszenia o pracę wcale nie muszą - a wręcz nie powinny - być szablonowe i nudne. Banalność niestety ma tendencję do zanikania w przestrzeni Internetu. Czy jednak kreatywne podejście jest uniwersalnym sposobem na przyciąganie pracowników? Dlaczego warto go wykorzystywać?

Wyróżnij się



Niesztampowy proces rekrutacji stał się przedmiotem zainteresowania wielu firm. W sieci można obecnie znaleźć cały szereg artykułów sławiących potęgę i efektywność nowatorskich sposobów zdobywania pracowników. Popularny ostatnio ambient znalazł swoje zastosowanie nie tylko w marketingu, lecz również w HR. Kreatywne ogłoszenia o pracę mają za zadanie przyciągnąć większą liczbę odbiorców i wyróżnić się na tle konkurencji. Dzięki takim działaniom firma zyskuje także szansę na wzrost popularności w mediach społecznościowych. Przykładem może być oryginalna oferta stworzona przez Monikę Czaplicką (Wobuzz), która dzięki zaskakującej formie spotkała się z intensywnym feedbackiem oraz zyskała niesamowity rozgłos w sieci.

Jak tworzyć kreatywne ogłoszenia o pracę?



Aby ogłoszenie o pracę przyciągnęło wielu kandydatów, musi być przede wszystkim szczere. Liczy się tu nuta humorystyczna, czasem może być nawet nieco ironiczna. Warto zadbać o odpowiednią oprawę graficzną contentu, ponieważ atrakcyjna redakcja tekstu to pierwsza właściwość przyciągająca wzrokowców przeglądających setki ofert pracy.

Pomysłowe obwieszczenia z pewnością powinny wpływać na emocje, wykorzystując przy tym język korzyści. Ciekawym rozwiązaniem jest nawiązanie do ogólnie znanych motywów ze świata rozrywki, zwłaszcza, jeśli można je powiązać ze specyfiką branży. Firmy IT, kreując ogłoszenia o pracę, często nawiązują do fantastycznego świata gier komputerowych. Obwieszczenia typu: “rekrutujemy na stanowisko Marketing Wizard” z czarodziejem w tle, czy też “poszukujemy Java Magician” to tylko wybrane przykłady tego typu akcji.

https://www.pexels.com/

Warto również rozważyć współpracę z działem marketingu. Może on podrzucić kilka ciekawych, chwytliwych haseł reklamowych, których implementacja w ogłoszeniu o pracę nie tylko stanowić będzie oryginalny wyróżnik, lecz także - niczym fraza kluczowa - może zostać skojarzona z daną firmą, pozostając w świadomości odbiorcy na dłużej.



Pomysłowe ogłoszenia o pracę - dla kogo?

Należy przyznać wprost: kreatywne ogłoszenia o pracę nie są dla każdego. Po pierwsze, wszystko zależy od branży. O ile forma ta znakomicie sprawdzi się sferach IT i tych bardziej "luzackich", gdzie praca odbywa się zazwyczaj w back office, o tyle zawody zaufania publicznego, typu prawnik czy lekarz nie spotkają się ze społeczną aprobatą w przypadku tego typu działań. Specjalizacje te, w przeciwieństwie do związanych z kreatywną informatyką, już w naszej podświadomości kojarzą się z koniecznością ścisłego podążania za skodyfikowanymi dla naszego bezpieczeństwa regułami.

Po drugie, jest to forma wykorzystywana zazwyczaj przez małe i średnie firmy. Dlaczego? Wśród motywów, przez które większe firmy stronią od jej stosowania, jest przede wszystkim brak czasu. W większych organizacjach, o wysokiej rotacji pracowników, przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego jest niemal rutynową codziennością. Korzystają one zatem ze sprawdzonych szablonów, w celu przyspieszenia mechanizmu. Warto zaznaczyć, że kreatywne ogłoszenia o pracę wymagają od nas więcej czasu poświęconego na przygotowanie. Stąd, interesują się nimi głównie firmy rekrutujące rzadziej. A szkoda. Może złotym środkiem byłoby stworzenie gotowych szablonów wykorzystywanych w trakcie rekrutacji na różnego rodzaju stanowiska.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas: kontakt@conture.pl